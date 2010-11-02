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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 20:03
Курс в аппликухе хорош
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Alpha1251
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:09
Кешбек виводиться знову від 5 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:14
Ой+ написав:
Кешбек виводиться знову від 5 грн.
Было ж от 10грн до изменений?
И валюта не меняется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:24
Ну хоть вывел своих жалких 32 гривны. А то думал, что уже не выведу
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Vorlon
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:26
И депозиты не открываются в приложении. Видно ещё пилят.
Лучше б уже всё доделали, и тогда запускали. Про ВА я пошутил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Flamingo
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:35
Хм, а у меня нет кнопки вывести. Пишет - осталось накопить 51грн
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Alpha1251
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:37
Alpha1251 написав:
Хм, а у меня нет кнопки вывести. Пишет - осталось накопить 51грн
Да по ходу пофиксили. У меня горит "Осталось накопить 100 грн." , а было после вывода 5! В общем кто не успел...
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Flamingo
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:43
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Vorlon
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