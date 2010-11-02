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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1235123612371238

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 04:50

Состоянием на 05:45:
1) в веб-версию А-24 не заходит ни с одного браузера. "Ведутся регламентные работы";
2) в мобильное приложение заходит, но при переходе в "Депозиты" выдает "ведутся регламентные работы"
3) остатки по картам в мобильном приложении показывает, но проценты по закончившемуся депозиту на карту не упали
4) тут писали, что кешбэк дает выводить. У меня пишет "осталось накопить" до 100 грн.

Я так понимаю, у всех все по-разному.

На ГЛ сказали, что они переходят на полностью новое ПО, отказываются от наследия Приватбанка...
Искатель
 
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