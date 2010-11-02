Состоянием на 05:45:
1) в веб-версию А-24 не заходит ни с одного браузера. "Ведутся регламентные работы";
2) в мобильное приложение заходит, но при переходе в "Депозиты" выдает "ведутся регламентные работы"
3) остатки по картам в мобильном приложении показывает, но проценты по закончившемуся депозиту на карту не упали
4) тут писали, что кешбэк дает выводить. У меня пишет "осталось накопить" до 100 грн.
Я так понимаю, у всех все по-разному.
На ГЛ сказали, что они переходят на полностью новое ПО, отказываются от наследия Приватбанка...