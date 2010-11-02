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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 04:50
Состоянием на 05:45:
1) в веб-версию А-24 не заходит ни с одного браузера. "Ведутся регламентные работы";
2) в мобильное приложение заходит, но при переходе в "Депозиты" выдает "ведутся регламентные работы"
3) остатки по картам в мобильном приложении показывает, но проценты по закончившемуся депозиту на карту не упали
4) тут писали, что кешбэк дает выводить. У меня пишет "осталось накопить" до 100 грн.
Я так понимаю, у всех все по-разному.
На ГЛ сказали, что они переходят на полностью новое ПО, отказываются от наследия Приватбанка...
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Додано: Пон 10 чер, 2019 05:36
В выписке по карте не вижу часть операций за вчера, также нет кешбека по кошерным операциям.
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MASolomko
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Додано: Пон 10 чер, 2019 06:06
MASolomko написав:
В выписке по карте не вижу часть операций за вчера, также нет кешбека по кошерным операциям.
А как Вы зашли в А24, через мобильное приложение или веб-версию?
Вообще кого-то пускает через веб?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 07:06
Искатель написав:
4) тут писали, что кешбэк дает выводить. У меня пишет "осталось накопить" до 100 грн.
Вчера был небольшой промежуток времени когда моби-а24 только запустили, но почти ничего не работало - но как раз вкладка кэшбека оказалась рабочей и по кэшбеку был установлен порог вывода "от 5 грн.". Если такой кэшбек по карте уже был, то выводился он без проблем, но продолжалось это не больше часа, и настройку "от 100 грн." быстро вернули взад. Но кто успел - тему повезло, остальные по прежнему копят "до сотни".
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Flamingo
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