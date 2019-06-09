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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 04:50

Состоянием на 05:45:
1) в веб-версию А-24 не заходит ни с одного браузера. "Ведутся регламентные работы";
2) в мобильное приложение заходит, но при переходе в "Депозиты" выдает "ведутся регламентные работы"
3) остатки по картам в мобильном приложении показывает, но проценты по закончившемуся депозиту на карту не упали
4) тут писали, что кешбэк дает выводить. У меня пишет "осталось накопить" до 100 грн.

Я так понимаю, у всех все по-разному.

На ГЛ сказали, что они переходят на полностью новое ПО, отказываются от наследия Приватбанка...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 05:36

Re: А-Банк

В выписке по карте не вижу часть операций за вчера, также нет кешбека по кошерным операциям.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:06

  MASolomko написав:В выписке по карте не вижу часть операций за вчера, также нет кешбека по кошерным операциям.

А как Вы зашли в А24, через мобильное приложение или веб-версию?

Вообще кого-то пускает через веб?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:06

Re: А-Банк

  Искатель написав:4) тут писали, что кешбэк дает выводить. У меня пишет "осталось накопить" до 100 грн.

Вчера был небольшой промежуток времени когда моби-а24 только запустили, но почти ничего не работало - но как раз вкладка кэшбека оказалась рабочей и по кэшбеку был установлен порог вывода "от 5 грн.". Если такой кэшбек по карте уже был, то выводился он без проблем, но продолжалось это не больше часа, и настройку "от 100 грн." быстро вернули взад. Но кто успел - тему повезло, остальные по прежнему копят "до сотни".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:46

9:46 - А24 еще не работает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:50

Re: А-Банк

веб не працює, в моб не працюють депо :(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:55

маркетологи
да дали бы выводить 5- 10 и народ бы подтянулся, завелся и пошло бы
а так 100- да ну его подумается
но страшно далеки они от народа и психологии :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:40

валютные карты отображаются как гривневые в моб приложении
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:03

О ,с компа дало зайти. Однако в 3 раза дольше (на мой взгляд)чем обычно. :D Теперь тестить нужно на предмет "чего там поломать успели"
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:09

Вот паразиты. :evil: Пока написал уже выключили снова :?: Я уже начинаю склоняться к мысли,что может шутки Вкладчика не так уж далеки от истины
Дядя Дима
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