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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:42
12:41 - А-24 все еще не работает.
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Искатель
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:49
мають право,
декларували що до 10го будуть вестись тех. роботи
10е ще не завершилось
PS звісно не хочеться повторення історії ФОрварда (де перехід на новий ІБ тривав місяцями...)
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greenozon
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:56
да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.
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MATPOC
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:03
MATPOC написав:
да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.
Как это подождать? а саженцы поливать, новые досаживать т.п. как без ИБ?
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Flamingo
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:13
greenozon написав:
мають право,
декларували що до 10го будуть вестись тех. роботи
10е ще не завершилось
Декларували З 22:00 7.06 до 20:00 9.06.
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Ferlakur
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:15
Flamingo написав: MATPOC написав:
да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.
Как это подождать? а саженцы поливать, новые досаживать т.п. как без ИБ?
ой,если будет ВА- саженцы пойдут на несколько букв, скорее всего.
не хотелось бы, только ЗЕ карту начали раздавать, кто мешал оставить параллельно две версии ИБ?
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MATPOC
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