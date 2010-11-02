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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1236123712381239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:42

12:41 - А-24 все еще не работает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:49

мають право,
декларували що до 10го будуть вестись тех. роботи
10е ще не завершилось


PS звісно не хочеться повторення історії ФОрварда (де перехід на новий ІБ тривав місяцями...)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:56

Re: А-Банк

да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.
MATPOC
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:03

  MATPOC написав:да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.

Как это подождать? а саженцы поливать, новые досаживать т.п. как без ИБ?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:13

  greenozon написав:мають право,
декларували що до 10го будуть вестись тех. роботи
10е ще не завершилось


Декларували З 22:00 7.06 до 20:00 9.06.
Ferlakur
 
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