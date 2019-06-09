RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1237123812391240>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:42

12:41 - А-24 все еще не работает.
Искатель
 
Повідомлень: 2825
З нами з: 22.02.16
Подякував: 415 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:49

мають право,
декларували що до 10го будуть вестись тех. роботи
10е ще не завершилось


PS звісно не хочеться повторення історії ФОрварда (де перехід на новий ІБ тривав місяцями...)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 01.06.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:56

Re: А-Банк

да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.
MATPOC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 918
З нами з: 27.11.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:03

  MATPOC написав:да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.

Как это подождать? а саженцы поливать, новые досаживать т.п. как без ИБ?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:13

  greenozon написав:мають право,
декларували що до 10го будуть вестись тех. роботи
10е ще не завершилось


Декларували З 22:00 7.06 до 20:00 9.06.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 14.10.08
Подякував: 181 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:15

  Flamingo написав:
  MATPOC написав:да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.

Как это подождать? а саженцы поливать, новые досаживать т.п. как без ИБ?

ой,если будет ВА- саженцы пойдут на несколько букв, скорее всего.
не хотелось бы, только ЗЕ карту начали раздавать, кто мешал оставить параллельно две версии ИБ?
MATPOC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 918
З нами з: 27.11.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:19

Интересно, а кто-то пробовал вчера-сегодня рассчитываться картами А-банка? Как успехи?
Искатель
 
Повідомлень: 2825
З нами з: 22.02.16
Подякував: 415 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:41

Искатель каждый день расчитываемся,всё как обычно.
Анюта
 
Повідомлень: 101
З нами з: 25.06.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:49

  MATPOC написав:
  Flamingo написав:
  MATPOC написав:да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.

Как это подождать? а саженцы поливать, новые досаживать т.п. как без ИБ?

ой,если будет ВА- саженцы пойдут на несколько букв, скорее всего.
не хотелось бы, только ЗЕ карту начали раздавать, кто мешал оставить параллельно две версии ИБ?

Есть такое выражение "шутка повторенная дважды перестает быть смешной" (а Вкладчик1234 признал что это была шутка). Зачем талдычить о ВА если она вводится совсем по другим признакам чем не работающий ИБ? Так что не бздеть в танке - все буде добре!
ЗЫ. Кстати о саженцах (даже если они минимальные) - если их есть в наличии хотя бы 5 шт., то ни при какой ВА они никуда не пойдут, а будут возвращены владельцу. А у большинства садоводов-любителей как правило количество саженцев поболее будет :)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:50

Re: А-Банк

  MATPOC написав:если будет ВА

Зараз модно йти з БС Неньки без введення ТА без навантаження на Фонд.
Таким шляхом йде банка супостата ПІБ.
Сьогодні покинув місто бандерівської слави - Львів.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 10 чер, 2019 12:53, всього редагувалось 1 раз.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29002
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1237123812391240>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex_TT, Alfa_Bank, Aps, klug, melkh, rudnitep і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 638, 639, 640
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6392 1491172
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:48
dengon
Альфа-Банк 1 ... 7197, 7198, 7199
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71989 8713730
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:34
Vagabondo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3449, 3450, 3451
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34508 4253440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 11:36
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.