Додано: Пон 10 чер, 2019 12:49

MATPOC написав: Flamingo написав: MATPOC написав: да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать. да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.

Как это подождать? а саженцы поливать, новые досаживать т.п. как без ИБ? Как это подождать? а саженцы поливать, новые досаживать т.п. как без ИБ?

ой,если будет ВА- саженцы пойдут на несколько букв, скорее всего.

не хотелось бы, только ЗЕ карту начали раздавать, кто мешал оставить параллельно две версии ИБ? ой,если будет ВА- саженцы пойдут на несколько букв, скорее всего.не хотелось бы, только ЗЕ карту начали раздавать, кто мешал оставить параллельно две версии ИБ?

Есть такое выражение "шутка повторенная дважды перестает быть смешной" (а Вкладчик1234 признал что это была шутка). Зачем талдычить о ВА если она вводится совсем по другим признакам чем не работающий ИБ? Так что не бздеть в танке - все буде добре!ЗЫ. Кстати о саженцах (даже если они минимальные) - если их есть в наличии хотя бы 5 шт., то ни при какой ВА они никуда не пойдут, а будут возвращены владельцу. А у большинства садоводов-любителей как правило количество саженцев поболее будет