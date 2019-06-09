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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:49
мають право,
декларували що до 10го будуть вестись тех. роботи
10е ще не завершилось
PS звісно не хочеться повторення історії ФОрварда (де перехід на новий ІБ тривав місяцями...)
+50грн !
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:56
Re: А-Банк
да хоть бы проценты на карточку падали без задержек, с ИБ можно и подождать.
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:03
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:13
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:15
ой,если будет ВА- саженцы пойдут на несколько букв, скорее всего.
не хотелось бы, только ЗЕ карту начали раздавать, кто мешал оставить параллельно две версии ИБ?
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:19
Интересно, а кто-то пробовал вчера-сегодня рассчитываться картами А-банка? Как успехи?
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:49
Есть такое выражение "шутка повторенная дважды перестает быть смешной" (а Вкладчик1234 признал что это была шутка). Зачем талдычить о ВА если она вводится совсем по другим признакам чем не работающий ИБ? Так что не бздеть в танке - все буде добре!
ЗЫ. Кстати о саженцах (даже если они минимальные) - если их есть в наличии хотя бы 5 шт., то ни при какой ВА они никуда не пойдут, а будут возвращены владельцу. А у большинства садоводов-любителей как правило количество саженцев поболее будет
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:50
Re: А-Банк
Зараз модно йти з БС Неньки без введення ТА без навантаження на Фонд.
Таким шляхом йде банка супостата ПІБ.
Сьогодні покинув місто бандерівської слави - Львів.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 10 чер, 2019 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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