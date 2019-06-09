Модным путем уходят,кто не может выполнить норматив,а не за невыполнение обязательств,не наверно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:52
Модным путем уходят,кто не может выполнить норматив,а не за невыполнение обязательств,не наверно.
никому не верю
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:55
ПІБ втікає ...боїться вуйця Бєню...мабуть.
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