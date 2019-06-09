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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1237123812391240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:52

  Квесторе_поверніться написав:
  MATPOC написав:если будет ВА

Зараз модно йти з БС Неньки без введення ТА без навантаження на Фонд.

Модным путем уходят,кто не может выполнить норматив,а не за невыполнение обязательств,не наверно.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:55

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  MATPOC написав:если будет ВА

Зараз модно йти з БС Неньки без введення ТА без навантаження на Фонд.

Модным путем уходят,кто не может выполнить норматив,а не за невыполнение обязательств,не наверно.

ПІБ втікає ...боїться вуйця Бєню...мабуть. :)
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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