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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:52
Квесторе_поверніться написав: MATPOC написав:
если будет ВА
Зараз модно йти з БС Неньки без введення ТА без навантаження на Фонд.
Модным путем уходят,кто не может выполнить норматив,а не за невыполнение обязательств,не наверно.
никому не верю
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:29
Было б хорошо после их техработ,если б нормально возвраты с инет магазинов заработали с валюты на гривну,а не так как сейчас,лепят шо зря,по курсу покупки намного ниже чем везде,им конечно хорошо,но так как у меня их бывает не мало,то для меня это большой влёт.Пускай ремонтируют,подождём.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 16:06
Запрацював АБ ІБ
правда ще не всі сторінки
головна із картами і виписками = Є
депозити - ще НЕ Є
пише
"Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас! "
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greenozon
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Додано: Пон 10 чер, 2019 16:18
greenozon написав:
головна із картами і виписками = Є
депозити - ще НЕ Є
И как раз главная с выписками показывает, что причитающиеся на сегодня к выплате % на карту так и не упали - пИчалька
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Додано: Пон 10 чер, 2019 16:45
greenozon написав:
Запрацював АБ ІБ
правда ще не всі сторінки
головна із картами і виписками = Є
депозити - ще НЕ Є
пише
"Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас! "
Таки осилили державну мову?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 10 чер, 2019 16:51
klug написав: greenozon написав:
Запрацював АБ ІБ
правда ще не всі сторінки
головна із картами і виписками = Є
депозити - ще НЕ Є
пише
"Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас! "
Таки осилили державну мову?
мож. потому и так долго
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Пон 10 чер, 2019 16:54
Pupsik написав:
мож. потому и так долго
рано чи пізно, але треба починати
Ж)
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greenozon
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Додано: Пон 10 чер, 2019 17:03
klug написав:
Таки осилили державну мову?
По моему - нет. В А24 - все заголовки на русском - содержание страниц на украинском и настроек чтобы привести все это безобразие к единообразию не наблюдается - вкладка настроек состоит из двух пунктов - смена пароля и пользовательское соглашение.
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Flamingo
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