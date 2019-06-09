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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1237123812391240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:52

  Квесторе_поверніться написав:
  MATPOC написав:если будет ВА

Зараз модно йти з БС Неньки без введення ТА без навантаження на Фонд.

Модным путем уходят,кто не может выполнить норматив,а не за невыполнение обязательств,не наверно.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:29

Было б хорошо после их техработ,если б нормально возвраты с инет магазинов заработали с валюты на гривну,а не так как сейчас,лепят шо зря,по курсу покупки намного ниже чем везде,им конечно хорошо,но так как у меня их бывает не мало,то для меня это большой влёт.Пускай ремонтируют,подождём.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:06

Запрацював АБ ІБ

правда ще не всі сторінки
головна із картами і виписками = Є

депозити - ще НЕ Є
пише

"Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас! "
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:18

Re: А-Банк

  greenozon написав:головна із картами і виписками = Є

депозити - ще НЕ Є

И как раз главная с выписками показывает, что причитающиеся на сегодня к выплате % на карту так и не упали - пИчалька :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:45

  greenozon написав:Запрацював АБ ІБ

правда ще не всі сторінки
головна із картами і виписками = Є

депозити - ще НЕ Є
пише

"Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас! "

Таки осилили державну мову?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:51

  klug написав:
  greenozon написав:Запрацював АБ ІБ

правда ще не всі сторінки
головна із картами і виписками = Є

депозити - ще НЕ Є
пише

"Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас! "

Таки осилили державну мову?


мож. потому и так долго :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:54

Re: А-Банк

  Pupsik написав:мож. потому и так долго :lol:


рано чи пізно, але треба починати
Ж)
+50грн !
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greenozon
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