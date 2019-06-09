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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:13
А я не могу забрать 32,05 грн. через TAS2U с Универсалки - пишет, мол, недостаточно средств... Это вчерашний кэшбек.
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