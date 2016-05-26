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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:13
А я не могу забрать 32,05 грн. через TAS2U с Универсалки - пишет, мол, недостаточно средств... Это вчерашний кэшбек.
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Vorlon
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:44
Горячка видит не все депо. Не видит и нервничает.
Не сладко там крутить , не сладко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:53
Возле названий карт появилось: "магнитный пластик", "магнитный ранг".
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Пон 10 чер, 2019 18:59, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:55
Vorlon написав:
А я не могу забрать 32,05 грн. через TAS2U с Универсалки - пишет, мол, недостаточно средств... Это вчерашний кэшбек.
С универсалки 1% комиссия, потому и нет средств
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arkavs
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:00
arkavs написав: Vorlon написав:
А я не могу забрать 32,05 грн. через TAS2U с Универсалки - пишет, мол, недостаточно средств... Это вчерашний кэшбек.
С универсалки 1% комиссия, потому и нет средств
Це нал 1%...
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:01
arkavs написав:
С универсалки 1% комиссия, потому и нет средств
По р2р? С каких пор? Нормально всегда забиралось без комиса
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Flamingo
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:08
DENVER_S написав:
И еще лимит на инет 500 грн поставили. Опять гестапо проходить шоли.
Хух - напугали
. Действительно горело 500. Решил установить как было (в 100 раз больше) - приготовился к допросу, зарядил фин.телефон (у него слабая батарея на длинные разговоры не хватает) и подал заявку на повышение. А оно взяло и подняло лимит сразу и безо всякого гестапА. Даже не АнтиресТно
. В общем по этой позиции - пока зачОт!
Востаннє редагувалось Flamingo
в Пон 10 чер, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:09
DENVER_S написав:
Да. Рисует долг, как будто не гасил в этом месяце вообще. Лихо.
Аналогично. В смысле , не в этом месяце, а в прошлом.
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Ferlakur
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:20
Депозитов не видно на данный момент.
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Пон 10 чер, 2019 16:30
Ой+
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