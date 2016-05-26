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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1239124012411242>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:13

Re: А-Банк

А я не могу забрать 32,05 грн. через TAS2U с Универсалки - пишет, мол, недостаточно средств... Это вчерашний кэшбек.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:44

Re: А-Банк

Горячка видит не все депо. Не видит и нервничает.
Не сладко там крутить , не сладко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:53

Возле названий карт появилось: "магнитный пластик", "магнитный ранг".
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 10 чер, 2019 18:59, всього редагувалось 3 разів.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:55

  Vorlon написав:А я не могу забрать 32,05 грн. через TAS2U с Универсалки - пишет, мол, недостаточно средств... Это вчерашний кэшбек.

С универсалки 1% комиссия, потому и нет средств
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:00

  arkavs написав:
  Vorlon написав:А я не могу забрать 32,05 грн. через TAS2U с Универсалки - пишет, мол, недостаточно средств... Это вчерашний кэшбек.

С универсалки 1% комиссия, потому и нет средств

Це нал 1%...
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:01

Re: А-Банк

  arkavs написав:С универсалки 1% комиссия, потому и нет средств

По р2р? С каких пор? Нормально всегда забиралось без комиса
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:05

  Ferlakur написав:Возле названий карт появилось: "магнитный пластик", "магнитный ранг".

Эти "приписьки" еще вчера в моби-а24 появились. Только что с них толку. Какая у меня карта я и так помню ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:08

Re: А-Банк

  DENVER_S написав:И еще лимит на инет 500 грн поставили. Опять гестапо проходить шоли.

Хух - напугали :). Действительно горело 500. Решил установить как было (в 100 раз больше) - приготовился к допросу, зарядил фин.телефон (у него слабая батарея на длинные разговоры не хватает) и подал заявку на повышение. А оно взяло и подняло лимит сразу и безо всякого гестапА. Даже не АнтиресТно ;). В общем по этой позиции - пока зачОт!
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 10 чер, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:09

  DENVER_S написав:Да. Рисует долг, как будто не гасил в этом месяце вообще. Лихо.

Аналогично. В смысле , не в этом месяце, а в прошлом.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:20

Депозитов не видно на данный момент.
lubarec
 
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