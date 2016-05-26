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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:13
Re: А-Банк
А я не могу забрать 32,05 грн. через TAS2U с Универсалки - пишет, мол, недостаточно средств... Это вчерашний кэшбек.
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:44
Re: А-Банк
Горячка видит не все депо. Не видит и нервничает.
Не сладко там крутить , не сладко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:53
Возле названий карт появилось: "магнитный пластик", "магнитный ранг".
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 10 чер, 2019 18:59, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:55
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:00
Це нал 1%...
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:01
Re: А-Банк
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:05
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:08
Re: А-Банк
Хух - напугали . Действительно горело 500. Решил установить как было (в 100 раз больше) - приготовился к допросу, зарядил фин.телефон (у него слабая батарея на длинные разговоры не хватает) и подал заявку на повышение. А оно взяло и подняло лимит сразу и безо всякого гестапА. Даже не АнтиресТно . В общем по этой позиции - пока зачОт!
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 10 чер, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:09
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