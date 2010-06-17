Хуже того:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:39
Хуже того:
viewtopic.php?p=4683607#p4683607
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viewtopic.php?p=4683686#p4683686
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:58
Re: А-Банк
Також цiкавить питання закриття депо в цей "важкий час"
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:29
С кдв без комиса. Было...
С уни сегодня лично проспонсировал на 1% по незнанию (((
Забирал через т2ю на ощадник
Востаннє редагувалось arkavs в Пон 10 чер, 2019 20:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:35
Значит "покращили" . Что плохо.
А чем переводили?
И комис как-то в выписке или платежке выделяется?
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:40
Ждём, когда А24 поймёт, что до его реинкарнации кредитка была в грейсе.
Немного напрягают страшилки по кнопке "Рассчитать".
Додано: Пон 10 чер, 2019 22:36
% по вкладу
Сабж таки упал сегодня на карту. В 23:08. Но понятно, что с пользой воспользоваться ними уже невозможно
Додано: Вів 11 чер, 2019 04:59
Значит "покращили" . Что плохо.
А чем переводили?
И комис как-то в выписке или платежке выделяется?[/quote] с КДВ уже есть % за Р2Р ?
никому не верю
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