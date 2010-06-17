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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1239124012411242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:39

  lubarec написав:Депозитов не видно на данный момент.

Хуже того:
viewtopic.php?p=4683607#p4683607
и
viewtopic.php?p=4683686#p4683686
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:58

Re: А-Банк

Також цiкавить питання закриття депо в цей "важкий час"
alem_rada
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:29

  Flamingo написав:
  arkavs написав:С универсалки 1% комиссия, потому и нет средств

По р2р? С каких пор? Нормально всегда забиралось без комиса

С кдв без комиса. Было...
С уни сегодня лично проспонсировал на 1% по незнанию (((
Забирал через т2ю на ощадник
Зображення
Востаннє редагувалось arkavs в Пон 10 чер, 2019 20:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:35

  arkavs написав:
  Flamingo написав:
  arkavs написав:С универсалки 1% комиссия, потому и нет средств

По р2р? С каких пор? Нормально всегда забиралось без комиса

С кдв без комиса. Было...
С уни сегодня лично проспонсировал на 1% по незнанию (((

Значит "покращили" :(. Что плохо.
А чем переводили?
И комис как-то в выписке или платежке выделяется?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:40

Ждём, когда А24 поймёт, что до его реинкарнации кредитка была в грейсе.
Немного напрягают страшилки по кнопке "Рассчитать".
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:36

% по вкладу

Сабж таки упал сегодня на карту. В 23:08. Но понятно, что с пользой воспользоваться ними уже невозможно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 04:59

  Flamingo написав:
  Flamingo написав:
  arkavs написав:С универсалки 1% комиссия, потому и нет средств

По р2р? С каких пор? Нормально всегда забиралось без комиса

С кдв без комиса. Было...
С уни сегодня лично проспонсировал на 1% по незнанию (((

Значит "покращили" :(. Что плохо.
А чем переводили?
И комис как-то в выписке или платежке выделяется?[/quote] с КДВ уже есть % за Р2Р ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:53

Re: А-Банк

Депо нема, виписка по уні урізана - чомусь видно лиш одну оплату за вчора. Хоча в повідомленнях все є, сума вірна.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:30

Оператор в чаті АБ ІБ обіцяє, що
Депозити вернуть на поотязі доби і дуже перепрошують за тимчасові незручності! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:57

  greenozon написав:Оператор в чаті АБ ІБ обіцяє, що
Депозити вернуть на поотязі доби і дуже перепрошують за тимчасові незручності! :)

"перепрошувать" не мешки воровать. Они уже обещали все запустить вечером два дня назад. И шо? Так что пусть не обещают в течении суток, а запускают быстрее, а то будут невозполнимые имиджевые потери :(
Flamingo
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