Flamingo
Да я тільки за!
думав отримаю чотку відповідь із точністю до секунди, а тут тобі на...
туман, мгла, дайте ще 1 день
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:28
Flamingo
Да я тільки за!
думав отримаю чотку відповідь із точністю до секунди, а тут тобі на...
туман, мгла, дайте ще 1 день
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|