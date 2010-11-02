Flamingo
Да я тільки за!
думав отримаю чотку відповідь із точністю до секунди, а тут тобі на...
туман, мгла, дайте ще 1 день
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:28
Flamingo
Да я тільки за!
думав отримаю чотку відповідь із точністю до секунди, а тут тобі на...
туман, мгла, дайте ще 1 день
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:10
Интересный момент.
Сегодня звонил на ГЛ, спросил "Что за фигня" с депозитами. Так вот: депозит, который должен был уже закончиться 9.06, почему-то закончился 10.06. "Доступен для закрытия или переофомления с 11.06.по 15.06", сказали мне. Ну ладно, сдвинулась дата закрытия с 9 на 10-е, бывает. Но почему они (горячка) все видят, а я - нет? И страница с депозитами недоступна уже 4-й день.
Кроме того, при попытке зайти в онлайн-обмен выдает "К сожалению, у Вас нет действующих карт для обмена валют. Для заказа обратитесь в отделение банка".
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:14
Аналогично. И все валютные карты отображаются как гривневые. Создали заявку в чате, пока без изменений
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Додано: Вів 11 чер, 2019 16:16
Бардак...старе поламали, нове ще не запрацювало.
За Голос...наш голос
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Додано: Вів 11 чер, 2019 16:28
Ура, А24 наконец-то понял, что карта в грейсе
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:05
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:09
А депо вже видно? Всі?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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