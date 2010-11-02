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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:28

Flamingo

Да я тільки за! :)
думав отримаю чотку відповідь із точністю до секунди, а тут тобі на...

туман, мгла, дайте ще 1 день :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:10

Интересный момент.
Сегодня звонил на ГЛ, спросил "Что за фигня" с депозитами. Так вот: депозит, который должен был уже закончиться 9.06, почему-то закончился 10.06. "Доступен для закрытия или переофомления с 11.06.по 15.06", сказали мне. Ну ладно, сдвинулась дата закрытия с 9 на 10-е, бывает. Но почему они (горячка) все видят, а я - нет? И страница с депозитами недоступна уже 4-й день.

Кроме того, при попытке зайти в онлайн-обмен выдает "К сожалению, у Вас нет действующих карт для обмена валют. Для заказа обратитесь в отделение банка".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:08

Депо не видно в а24, в отделении кто забирал, что с банком?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:14

  Искатель написав:Кроме того, при попытке зайти в онлайн-обмен выдает "К сожалению, у Вас нет действующих карт для обмена валют. Для заказа обратитесь в отделение банка".

Аналогично. И все валютные карты отображаются как гривневые. Создали заявку в чате, пока без изменений
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:16

  Oleg_Sa написав:Депо не видно в а24, в отделении кто забирал, что с банком?

Бардак...старе поламали, нове ще не запрацювало. :(
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:28

Ура, А24 наконец-то понял, что карта в грейсе
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:05

  mustbe написав:Ура, А24 наконец-то понял, что карта в грейсе
ага только при этом стали зачем-то копейки выделять 4рьмя знаками после запятой :shock: :?
Просто страшно за банк. Это ж они спецом заранее готовились к такому переходу, чего-то там тестили и на тебе такая... лажа на каждом углу ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:07

mustbe Подскажите, где это можно посмотреть?
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:09

  Flamingo написав:
  mustbe написав:Ура, А24 наконец-то понял, что карта в грейсе
ага только при этом стали зачем-то копейки выделять 4рьмя знаками после запятой :shock: :?
Просто страшно за банк. Это ж они спецом заранее готовились к такому переходу, чего-то там тестили и на тебе такая... лажа на каждом углу ;(

А депо вже видно? Всі?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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