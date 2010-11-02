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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:57
Re: А-Банк
...когда-то что-то заработает????
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:58
заходите в АБ ІБ
і довбаєте підтримку
чим більше буде довбань, тим швидше до них дійде настрій клієнтів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:19
Як малі діти. Задовбувати людину, яка щось намагається робити - найдурніша у світі ідея. У кращому випадку людина буде робити довше, у гіршому - постраждає ще й якість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:55
Не переживайте - они ведь задалбуют не исполнителей и айтишников, а лишь горячую линию и поддержку. Так что на работоспособность основного подразделения подобная практика никакого влияния не оказывает. Но всегда есть шанс, что руководству от горячки и поддержки идёт обратная связь - мол увеличился поток обращений по такому то вопросу. И если руководство достаточно умное то способно вовремя дать исполнителям "пендель чудотворящий", штуку иногда очень полезную для исполнителей.
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