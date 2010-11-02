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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:57

Re: А-Банк

...когда-то что-то заработает????
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:58

  abc111 написав:...когда-то что-то заработает????



заходите в АБ ІБ
і довбаєте підтримку

чим більше буде довбань, тим швидше до них дійде настрій клієнтів
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:19

  greenozon написав:
  abc111 написав:...когда-то что-то заработает????



заходите в АБ ІБ
і довбаєте підтримку

чим більше буде довбань, тим швидше до них дійде настрій клієнтів
:mrgreen:

Як малі діти. Задовбувати людину, яка щось намагається робити - найдурніша у світі ідея. У кращому випадку людина буде робити довше, у гіршому - постраждає ще й якість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:55

  klug написав:
  greenozon написав:
  abc111 написав:...когда-то что-то заработает????



заходите в АБ ІБ
і довбаєте підтримку

чим більше буде довбань, тим швидше до них дійде настрій клієнтів
:mrgreen:

Як малі діти. Задовбувати людину, яка щось намагається робити - найдурніша у світі ідея. У кращому випадку людина буде робити довше, у гіршому - постраждає ще й якість.

Не переживайте - они ведь задалбуют не исполнителей и айтишников, а лишь горячую линию и поддержку. Так что на работоспособность основного подразделения подобная практика никакого влияния не оказывает. Но всегда есть шанс, что руководству от горячки и поддержки идёт обратная связь - мол увеличился поток обращений по такому то вопросу. И если руководство достаточно умное то способно вовремя дать исполнителям "пендель чудотворящий", штуку иногда очень полезную для исполнителей. :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:07

Re: А-Банк

Кэшбэк не дают с зарубежных сайтов?
maxstar
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:32

Почему-то вспомнился "переход на новый процессинг" у Дельты, упокой,Господи, ее бренную душу...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:42

Re: А-Банк

  Искатель написав:Почему-то вспомнился "переход на новый процессинг" у Дельты, упокой,Господи, ее бренную душу...


Только поверхносно. Там Майдельта работала до последнего. Все было видно, ловились моменты по р2р, по пополнениям и оплате коммунальных. Работала как часы, жаль, что часть денег так и осталась пикселями на мониторе .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:45

Re: А-Банк

По некоторым тратам в Сильпо не начислили кешбек. Чего так?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 06:54

Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
Был в отделении - не понимают сути вопроса. Говорят, пополнение карты другого банка можно сделать через A24, больше ничего на эту тему не знают.
(кстати, а оно платное там?)
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:03

  klug написав:
  greenozon написав:
  abc111 написав:...когда-то что-то заработает????



заходите в АБ ІБ
і довбаєте підтримку

чим більше буде довбань, тим швидше до них дійде настрій клієнтів
:mrgreen:

Як малі діти. Задовбувати людину, яка щось намагається робити - найдурніша у світі ідея. У кращому випадку людина буде робити довше, у гіршому - постраждає ще й якість.




...главное что бы после этого все заработало, а не пропало......
abc111
 
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