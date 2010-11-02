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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:57
Re: А-Банк
...когда-то что-то заработает????
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:58
заходите в АБ ІБ
і довбаєте підтримку
чим більше буде довбань, тим швидше до них дійде настрій клієнтів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:19
Як малі діти. Задовбувати людину, яка щось намагається робити - найдурніша у світі ідея. У кращому випадку людина буде робити довше, у гіршому - постраждає ще й якість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:55
Не переживайте - они ведь задалбуют не исполнителей и айтишников, а лишь горячую линию и поддержку. Так что на работоспособность основного подразделения подобная практика никакого влияния не оказывает. Но всегда есть шанс, что руководству от горячки и поддержки идёт обратная связь - мол увеличился поток обращений по такому то вопросу. И если руководство достаточно умное то способно вовремя дать исполнителям "пендель чудотворящий", штуку иногда очень полезную для исполнителей.
Додано: Вів 11 чер, 2019 22:07
Re: А-Банк
Кэшбэк не дают с зарубежных сайтов?
Додано: Вів 11 чер, 2019 22:32
Почему-то вспомнился "переход на новый процессинг" у Дельты, упокой,Господи, ее бренную душу...
Додано: Вів 11 чер, 2019 22:42
Re: А-Банк
Только поверхносно. Там Майдельта работала до последнего. Все было видно, ловились моменты по р2р, по пополнениям и оплате коммунальных. Работала как часы, жаль, что часть денег так и осталась пикселями на мониторе .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 11 чер, 2019 22:45
Re: А-Банк
По некоторым тратам в Сильпо не начислили кешбек. Чего так?
Додано: Сер 12 чер, 2019 06:54
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
Был в отделении - не понимают сути вопроса. Говорят, пополнение карты другого банка можно сделать через A24, больше ничего на эту тему не знают.
(кстати, а оно платное там?)
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:03
...главное что бы после этого все заработало, а не пропало......
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