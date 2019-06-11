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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:45
viewtopic.php?p=4683764#p4683764
M-Audio написав:
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
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mustbe
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Додано: Сер 12 чер, 2019 08:35
mustbe написав:
viewtopic.php?p=4683764#p4683764
M-Audio написав:
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
А как это согласуется с тарифами по карте?
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Ferlakur
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