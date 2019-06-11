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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:45
viewtopic.php?p=4683764#p4683764
M-Audio написав:
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
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mustbe
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Додано: Сер 12 чер, 2019 08:35
mustbe написав:
viewtopic.php?p=4683764#p4683764
M-Audio написав:
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
А как это согласуется с тарифами по карте?
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Ferlakur
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Додано: Сер 12 чер, 2019 08:46
В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.
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Kevin
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Додано: Сер 12 чер, 2019 08:53
Kevin написав:
В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.
Как они тогда объясняют списываемую комиссию ?
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mustbe
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Додано: Сер 12 чер, 2019 08:55
mustbe написав: Kevin написав:
В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.
Как они тогда объясняют списываемую комиссию ?
"деньги нужны, кушать хоСиССя":)
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Flamingo
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Додано: Сер 12 чер, 2019 09:11
Kevin написав:
В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.
Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.
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Ferlakur
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Додано: Сер 12 чер, 2019 09:24
Ferlakur написав: Kevin написав:
В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.
Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.
Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется с 1% комиса?
И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис?
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Flamingo
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Додано: Сер 12 чер, 2019 09:33
Flamingo написав: Ferlakur написав: Kevin написав:
В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.
Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.
Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется с 1% комиса?
И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис?
Скорее всего, они решили ввести комиссию втихаря, никого не предупредив о новых тарифах, или это сбой после обновления.
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Kevin
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Додано: Сер 12 чер, 2019 09:33
Так может всем дружно попинать банк за этот 1% - мол, что за нафиг?
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Vorlon
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Додано: Сер 12 чер, 2019 09:37
Flamingo написав: Ferlakur написав:
Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.
Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется с 1% комиса?
Это написано не мной, а на официальном сайте, поэтому спрашивать надо у них - как согласуется.
Flamingo написав:
И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис?
"Переказ на картку
іншого банку України"
Достаточно жирного шрифта , или еще цветом выделить?
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Ferlakur
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