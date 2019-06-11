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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1243124412451246>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:45

  M-Audio написав:Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?

viewtopic.php?p=4683764#p4683764
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:35

  mustbe написав:
  M-Audio написав:Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?

viewtopic.php?p=4683764#p4683764

А как это согласуется с тарифами по карте?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:46

Re: А-Банк

В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:53

  Kevin написав:В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.

Как они тогда объясняют списываемую комиссию ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:55

  mustbe написав:
  Kevin написав:В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.

Как они тогда объясняют списываемую комиссию ?

"деньги нужны, кушать хоСиССя":)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:11

  Kevin написав:В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.

Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:24

  Ferlakur написав:
  Kevin написав:В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.

Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.

Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется с 1% комиса?
И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:33

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:
  Kevin написав:В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано.

Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.

Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется с 1% комиса?
И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис?


Скорее всего, они решили ввести комиссию втихаря, никого не предупредив о новых тарифах, или это сбой после обновления.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:33

Так может всем дружно попинать банк за этот 1% - мол, что за нафиг? :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:37

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.

Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется с 1% комиса?

Это написано не мной, а на официальном сайте, поэтому спрашивать надо у них - как согласуется.

  Flamingo написав:И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис?

"Переказ на картку іншого банку України"
Достаточно жирного шрифта , или еще цветом выделить? :roll:
Ferlakur
 
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