Ferlakur написав: Flamingo написав: Ferlakur написав:
Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України0,5%+3 грн
за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.
Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется с 1% комиса
?
Это написано не мной, а на официальном сайте, поэтому спрашивать надо у них - как согласуется.
Другими словами то что выделенное в тарифах не соответсвует выделенному в моем сообщении Вас никоим образом не смущает?
Ferlakur написав: Flamingo написав:
И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис?
"Переказ на картку
іншого банку України"
Достаточно жирного шрифта , или еще цветом выделить?
Да с финансовой грамотностью в Украине действительно есть большие траблы...
Судя по написанному вы даже не догадываетесь, что такое р2р с точки зрения банка плательщика, и что по сути банк плательщика не знает поступает списываемый платеж на карту, счет или еще куда. Для него р2р - это банальное списание через терминал. Такое же списание происходит к примеру при платеже комуналя через Изю, портмоне и т.п. поэтому я и упомянул комуналь. Если это не понятно - я не доктор