в чате ничего не смогли ответить по этому поводу. По ходу рассмотрения зачем-то уточняли об отсутствии комиссии со стороны Т2Ю. Передали заявку в тех.отдел со сроком выполнения 3 дня. По результатам отпишусь.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 09:58
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:01
Другими словами то что выделенное в тарифах не соответсвует выделенному в моем сообщении Вас никоим образом не смущает?
Да с финансовой грамотностью в Украине действительно есть большие траблы... Судя по написанному вы даже не догадываетесь, что такое р2р с точки зрения банка плательщика, и что по сути банк плательщика не знает поступает списываемый платеж на карту, счет или еще куда. Для него р2р - это банальное списание через терминал. Такое же списание происходит к примеру при платеже комуналя через Изю, портмоне и т.п. поэтому я и упомянул комуналь. Если это не понятно - я не доктор
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:31
Вообще-то я отвечал человеку, который утверждал, что "В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано". То, что размер реальной комиссии не соответствует заявленному - предмет отдельного разбирательства.
Не знает, но в тарифах карты любой банк указывает отдельным пунктом "переказ коштів з картки на картку". Ясно, понятно.
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