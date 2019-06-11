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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:58

  Vorlon написав:Так может всем дружно попинать банк за этот 1% - мол, что за нафиг? :twisted:

в чате ничего не смогли ответить по этому поводу. По ходу рассмотрения зачем-то уточняли об отсутствии комиссии со стороны Т2Ю. Передали заявку в тех.отдел со сроком выполнения 3 дня. По результатам отпишусь.
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:01

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України
0,5%+3 грн за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.

Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется с 1% комиса?

Это написано не мной, а на официальном сайте, поэтому спрашивать надо у них - как согласуется.

Другими словами то что выделенное в тарифах не соответсвует выделенному в моем сообщении Вас никоим образом не смущает?
  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис?

"Переказ на картку іншого банку України"
Достаточно жирного шрифта , или еще цветом выделить? :roll:

Да с финансовой грамотностью в Украине действительно есть большие траблы... :( Судя по написанному вы даже не догадываетесь, что такое р2р с точки зрения банка плательщика, и что по сути банк плательщика не знает поступает списываемый платеж на карту, счет или еще куда. Для него р2р - это банальное списание через терминал. Такое же списание происходит к примеру при платеже комуналя через Изю, портмоне и т.п. поэтому я и упомянул комуналь. Если это не понятно - я не доктор
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:31

  Flamingo написав:Другими словами то что выделенное в тарифах не соответсвует выделенному в моем сообщении Вас никоим образом не смущает?

Вообще-то я отвечал человеку, который утверждал, что "В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано". То, что размер реальной комиссии не соответствует заявленному - предмет отдельного разбирательства.

  Flamingo написав: по сути банк плательщика не знает поступает списываемый платеж на карту, счет или еще куда.

Не знает, но в тарифах карты любой банк указывает отдельным пунктом "переказ коштів з картки на картку". Ясно, понятно. :roll:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:53

  mustbe написав:
  M-Audio написав:Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?

viewtopic.php?p=4683764#p4683764

Я как раз по поводу этого сообщения.
Одного случая мало для выводов.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:03

  M-Audio написав:
  mustbe написав:
  M-Audio написав:Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?

viewtopic.php?p=4683764#p4683764

Я как раз по поводу этого сообщения.
Одного случая мало для выводов.

З мене також зняло 1%. В чаті оформили заявку і обіцяли повернути.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 12:29

Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:51

      ridibunda666 написав:Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?

    Вчора казали, що включать сьогодні, сьогодні ж уже обіцяють за запрацюють завтра.
    slasva
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