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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:01
Ferlakur написав: Flamingo написав: Ferlakur написав:
Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.
В тарифах есть такое:
"Переказ на картку іншого банку України0,5%+3 грн
за рахунок власних коштів
(+4% за рахунок кредитних коштів)"
как для Уни, так и для КДВ.
Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется с 1% комиса
?
Это написано не мной, а на официальном сайте, поэтому спрашивать надо у них - как согласуется.
Другими словами то что выделенное в тарифах не соответсвует выделенному в моем сообщении Вас никоим образом не смущает?
Ferlakur написав: Flamingo написав:
И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис?
"Переказ на картку
іншого банку України"
Достаточно жирного шрифта , или еще цветом выделить?
Да с финансовой грамотностью в Украине действительно есть большие траблы...
Судя по написанному вы даже не догадываетесь, что такое р2р с точки зрения банка плательщика, и что по сути банк плательщика не знает поступает списываемый платеж на карту, счет или еще куда. Для него р2р - это банальное списание через терминал. Такое же списание происходит к примеру при платеже комуналя через Изю, портмоне и т.п. поэтому я и упомянул комуналь. Если это не понятно - я не доктор
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Flamingo
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Додано: Сер 12 чер, 2019 10:31
Flamingo написав:
Другими словами то что выделенное в тарифах не соответсвует выделенному в моем сообщении Вас никоим образом не смущает?
Вообще-то я отвечал человеку, который утверждал, что "В тарифах по карте относительно p2p-переводов на сторонних ресурсах ничего не сказано". То, что размер реальной комиссии не соответствует заявленному - предмет отдельного разбирательства.
Flamingo написав:
по сути банк плательщика не знает поступает списываемый платеж на карту, счет или еще куда.
Не знает, но в тарифах карты любой банк указывает отдельным пунктом "переказ коштів з картки на картку". Ясно, понятно.
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Ferlakur
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Додано: Сер 12 чер, 2019 11:53
mustbe написав:
viewtopic.php?p=4683764#p4683764
M-Audio написав:
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
Я как раз по поводу этого сообщения.
Одного случая мало для выводов.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 12:03
M-Audio написав: mustbe написав:
viewtopic.php?p=4683764#p4683764
M-Audio написав:
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
Я как раз по поводу этого сообщения.
Одного случая мало для выводов.
З мене також зняло 1%. В чаті оформили заявку і обіцяли повернути.
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Doda
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Додано: Сер 12 чер, 2019 12:29
Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?
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ridibunda666
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:51
ridibunda666 написав:
Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?
Вчора казали, що включать сьогодні, сьогодні ж уже обіцяють за запрацюють завтра.
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slasva
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Додано: Сер 12 чер, 2019 15:25
M-Audio написав: mustbe написав:
viewtopic.php?p=4683764#p4683764
M-Audio написав:
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
Я как раз по поводу этого сообщения.
Одного случая мало для выводов.
1% за вихід по п2п через сторонні сервіси присутній і на старій УНІ голд і на новій Зеленій?
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KVV
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Додано: Сер 12 чер, 2019 15:43
Doda написав:
viewtopic.php?p=4683764#p4683764
M-Audio написав:
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
З мене також зняло 1%. В чаті оформили заявку і обіцяли повернути.
Пополняли именно карту?
Потому, что я пополнял через Т2Ю ощад-вклад
. А это не P2P. Поэтому скорее всего с меня и сняли 1%
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arkavs
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:06
slasva написав: ridibunda666 написав:
Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?
Вчора казали, що включать сьогодні, сьогодні ж уже обіцяють за запрацюють завтра.
А я вообще попал на представителя горячки Анастасию, которая ни сном, ни духом что вообще есть траблы. Она сначала уточнила действительно ли не открывается страница "Депозиты" (ага - типа я прикалываюсь
), потом попросила скрин (просто цитата надписи на экране ее не устроила) и спустя минут где-то аж 10 ответила, что сегодня вечером все заработает. В общем я так понимаю на горячке каждый отвечает, что во что горазд, а конкретных сроков не знает никто.
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Flamingo
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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