Додано: Сер 12 чер, 2019 10:01

Ferlakur написав: Flamingo написав: Ferlakur написав: Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.

В тарифах есть такое:

"Переказ на картку іншого банку України

0,5%+3 грн за рахунок власних коштів

(+4% за рахунок кредитних коштів)"

как для Уни, так и для КДВ. Какая разница, сторонних или не сторонних. Мы говорим о комиссии карты, а не сервиса.В тарифах есть такое:"Переказ на картку іншого банку Україниза рахунок власних коштів(+4% за рахунок кредитних коштів)"как для Уни, так и для КДВ.

Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется с 1% комиса?

Не болтайте ерундой - как вами написанное Согласуется

Это написано не мной, а на официальном сайте, поэтому спрашивать надо у них - как согласуется.

Это написано не мной, а на официальном сайте, поэтому спрашивать надо у них - как согласуется.

Ferlakur написав: Flamingo написав: И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис? И в таком случае любая Оплата в том же интернете хотя бы за комуналь тоже по сути является переказом - там тоже будет комис?

"Переказ на картку іншого банку України"

Достаточно жирного шрифта , или еще цветом выделить? "Переказ наіншого банку України"Достаточно жирного шрифта , или еще цветом выделить?

Другими словами то что выделенное в тарифах не соответсвует выделенному в моем сообщении Вас никоим образом не смущает?Да с финансовой грамотностью в Украине действительно есть большие траблы...Судя по написанному вы даже не догадываетесь, что такое р2р с точки зрения банка плательщика, и что по сути банк плательщика не знает поступает списываемый платеж на карту, счет или еще куда. Для него р2р - это банальное списание через терминал. Такое же списание происходит к примеру при платеже комуналя через Изю, портмоне и т.п. поэтому я и упомянул комуналь. Если это не понятно - я не доктор