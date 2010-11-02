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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1244124512461247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:10

  Flamingo написав:
  slasva написав:
      ridibunda666 написав:Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?

    Вчора казали, що включать сьогодні, сьогодні ж уже обіцяють за запрацюють завтра.

    А я вообще попал на представителя горячки Анастасию, которая ни сном, ни духом что вообще есть траблы. Она сначала уточнила действительно ли не открывается страница "Депозиты" (ага - типа я прикалываюсь :)), потом попросила скрин (просто цитата надписи на экране ее не устроила) и спустя минут где-то аж 10 ответила, что сегодня вечером все заработает. В общем я так понимаю на горячке каждый отвечает, что во что горазд, а конкретных сроков не знает никто.


    а тут еще писали, что кто то там в А-банке парится по поводу волнения клиентов :mrgreen:
    Слава Україні! /читаю усіх/
    Pupsik
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    Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:24

    Ні поповнити ні відкрити депо в банці онлайн...доколє? :(
    За Голос...наш голос
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    Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:16

    Re: А-Банк

    Вчера и сегодня пополнял моно мониным сервисом. Карта КДВ. Комиссий небыло.
    egorek
     
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    Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:56

    Были мысли подлить на депо...но после таких фортелей появились сомнения стоит ли это делать...
    Слава Україні! /читаю усіх/
    Pupsik
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