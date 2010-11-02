ridibunda666 написав:Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?
Вчора казали, що включать сьогодні, сьогодні ж уже обіцяють за запрацюють завтра.
А я вообще попал на представителя горячки Анастасию, которая ни сном, ни духом что вообще есть траблы. Она сначала уточнила действительно ли не открывается страница "Депозиты" (ага - типа я прикалываюсь ), потом попросила скрин (просто цитата надписи на экране ее не устроила) и спустя минут где-то аж 10 ответила, что сегодня вечером все заработает. В общем я так понимаю на горячке каждый отвечает, что во что горазд, а конкретных сроков не знает никто.
а тут еще писали, что кто то там в А-банке парится по поводу волнения клиентов
Ні поповнити ні відкрити депо в банці онлайн...доколє?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.