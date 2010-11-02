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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1244124512461247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:10

  Flamingo написав:
  slasva написав:
      ridibunda666 написав:Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?

    Вчора казали, що включать сьогодні, сьогодні ж уже обіцяють за запрацюють завтра.

    А я вообще попал на представителя горячки Анастасию, которая ни сном, ни духом что вообще есть траблы. Она сначала уточнила действительно ли не открывается страница "Депозиты" (ага - типа я прикалываюсь :)), потом попросила скрин (просто цитата надписи на экране ее не устроила) и спустя минут где-то аж 10 ответила, что сегодня вечером все заработает. В общем я так понимаю на горячке каждый отвечает, что во что горазд, а конкретных сроков не знает никто.


    а тут еще писали, что кто то там в А-банке парится по поводу волнения клиентов :mrgreen:
    Слава Україні! /читаю усіх/
    Pupsik
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    Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:24

    Ні поповнити ні відкрити депо в банці онлайн...доколє? :(
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    Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:16

    Re: А-Банк

    Вчера и сегодня пополнял моно мониным сервисом. Карта КДВ. Комиссий небыло.
    egorek
     
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    Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:56

    Были мысли подлить на депо...но после таких фортелей появились сомнения стоит ли это делать...
    Слава Україні! /читаю усіх/
    Pupsik
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    Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:44

    Re: А-Банк

    часов в 17 на уни вдруг появилось + 15К, часа через 2 исчезло - жаль не успел потратить :)
    ol_zy
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    Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:47

      Pupsik написав:Были мысли подлить на депо...но после таких фортелей появились сомнения стоит ли это делать...

    Тоже сомнения берут, но успокаивает то, что нельзя открыть новый, возможно это значит, что банк не испытывает недостатка в средствах, ибо по новому депо со всеми плюшками %% ставка выходит меньше чем та, что была для депо, открытого ранее.
    Vostock
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    Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:51

      ol_zy написав:часов в 17 на уни вдруг появилось + 15К, часа через 2 исчезло - жаль не успел потратить :)

    то вам кредитный лимит дорисовали и прибавили к остаткам на карте, типа пользуйтесь как своими. :)
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    Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 01:19

    Тем временем уже даже зайти в А24 невозможно: 502 Bad Gateway. Отключили?
    Искатель
     
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    Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 06:37

      Искатель написав:Тем временем уже даже зайти в А24 невозможно: 502 Bad Gateway. Отключили?

    Только что заходил, все кроме депозитов на месте. Интересует другой вопрос - два депозита и по ним капнул процент, круглые суммы без копеек. Совпадение? Или от фонаря уже начисляются?!
    логан1919
     
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