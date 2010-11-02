ridibunda666 написав:Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?
Вчора казали, що включать сьогодні, сьогодні ж уже обіцяють за запрацюють завтра.
А я вообще попал на представителя горячки Анастасию, которая ни сном, ни духом что вообще есть траблы. Она сначала уточнила действительно ли не открывается страница "Депозиты" (ага - типа я прикалываюсь ), потом попросила скрин (просто цитата надписи на экране ее не устроила) и спустя минут где-то аж 10 ответила, что сегодня вечером все заработает. В общем я так понимаю на горячке каждый отвечает, что во что горазд, а конкретных сроков не знает никто.
а тут еще писали, что кто то там в А-банке парится по поводу волнения клиентов
Ні поповнити ні відкрити депо в банці онлайн...доколє?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Pupsik написав:Были мысли подлить на депо...но после таких фортелей появились сомнения стоит ли это делать...
Тоже сомнения берут, но успокаивает то, что нельзя открыть новый, возможно это значит, что банк не испытывает недостатка в средствах, ибо по новому депо со всеми плюшками %% ставка выходит меньше чем та, что была для депо, открытого ранее.