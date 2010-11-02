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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1245124612471248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:48

Re: А-Банк

  логан1919 написав:Только что заходил, все кроме депозитов на месте.


а як щодо Календаря?

в мене так http://prntscr.com/o16xhq
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:55

  arkavs написав:
  Doda написав:
  M-Audio написав:Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?

viewtopic.php?p=4683764#p4683764

З мене також зняло 1%. В чаті оформили заявку і обіцяли повернути.

Пополняли именно карту?
Потому, что я пополнял через Т2Ю ощад-вклад. А это не P2P. Поэтому скорее всего с меня и сняли 1%

Через додаток Моно поповнював свою карту Моно. Очевидний Р2Р.
Doda
 
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