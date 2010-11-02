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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:48
логан1919 написав:
Только что заходил, все кроме депозитов на месте.
а як щодо Календаря?
в мене так http://prntscr.com/o16xhq
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Додано: Чет 13 чер, 2019 07:55
arkavs написав: Doda написав:
viewtopic.php?p=4683764#p4683764
M-Audio написав:
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
З мене також зняло 1%. В чаті оформили заявку і обіцяли повернути.
Пополняли именно карту?
Потому, что я пополнял через Т2Ю ощад-вклад
. А это не P2P. Поэтому скорее всего с меня и сняли 1%
Через додаток Моно поповнював свою карту Моно. Очевидний Р2Р.
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