Вот из сегодняшнего:
08:38
Олексій
В данный момент сроки установленные техническими специалистами - 2019-06-13 18:00
Согласно установленным срока после указанного времени меню должно быть доступно.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:41
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:48
Re: А-Банк
а як щодо Календаря?
в мене так
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:55
Через додаток Моно поповнював свою карту Моно. Очевидний Р2Р.
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:25
Re: А-Банк
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!
13:20
Сколько еще ждать?
13:20
Євгенія
К сожалению, на данный момент раздел Депозиты не работает. Мы делаем все возможное для устранения неполадок
13:22
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:46
Re: А-Банк
.....может надо было оставить в исходном варианте....,меня там все устраивало....
|