А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:41
ridibunda666 написав:
Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?
Вот из сегодняшнего:
08:38
Олексій
В данный момент сроки установленные техническими специалистами - 2019-06-13 18:00
Согласно установленным срока после указанного времени меню должно быть доступно.
Flamingo
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Додано: Чет 13 чер, 2019 07:48
логан1919 написав:
Только что заходил, все кроме депозитов на месте.
а як щодо Календаря?
в мене так
http://prntscr.com/o16xhq
greenozon
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Додано: Чет 13 чер, 2019 07:55
arkavs написав: Doda написав: M-Audio написав:
Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?
viewtopic.php?p=4683764#p4683764
З мене також зняло 1%. В чаті оформили заявку і обіцяли повернути.
Пополняли именно карту?
Потому, что я пополнял через Т2Ю
ощад-вклад
. А это не P2P. Поэтому скорее всего с меня и сняли 1%
Через додаток Моно поповнював свою карту Моно. Очевидний Р2Р.
Doda
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:25
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!
13:20 Сколько еще ждать? 13:20 Євгенія К сожалению, на данный момент раздел Депозиты не работает. Мы делаем все возможное для устранения неполадок 13:22
varlo
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:46
.....может надо было оставить в исходном варианте....,меня там все устраивало....
abc111
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:17
Таки деруть 1% за р2р з Уні. Вдосконалились, курво, для нас ...
maxprofit
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:23
maxprofit Так жаловаться давайте! Где этот % отражён в тарифах?
Vorlon
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:24
maxprofit написав:
Таки деруть 1% за р2р з Уні. Вдосконалились, курво, для нас ...
отправил вчера остаток с уни сепом за 3 грн. Сегодня уже у получателя. Пролежали неделю. Так и не удалось их депо пополнить. Пусть покращують дальше (((
arkavs
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