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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1245124612471248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:41

  ridibunda666 написав:Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?

Вот из сегодняшнего:
08:38
Олексій
В данный момент сроки установленные техническими специалистами - 2019-06-13 18:00
Согласно установленным срока после указанного времени меню должно быть доступно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:48

Re: А-Банк

  логан1919 написав:Только что заходил, все кроме депозитов на месте.


а як щодо Календаря?

в мене так http://prntscr.com/o16xhq
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:55

  arkavs написав:
  Doda написав:
  M-Audio написав:Кто-нибудь может из личного опыта подтвердить или опровергнуть появление пару дней назад комиссии за выход с универсалки по p2p?

viewtopic.php?p=4683764#p4683764

З мене також зняло 1%. В чаті оформили заявку і обіцяли повернути.

Пополняли именно карту?
Потому, что я пополнял через Т2Ю ощад-вклад. А это не P2P. Поэтому скорее всего с меня и сняли 1%

Через додаток Моно поповнював свою карту Моно. Очевидний Р2Р.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:25

Re: А-Банк

А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!
13:20
Сколько еще ждать?
13:20

Євгенія
К сожалению, на данный момент раздел Депозиты не работает. Мы делаем все возможное для устранения неполадок
13:22
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:46

Re: А-Банк

.....может надо было оставить в исходном варианте....,меня там все устраивало....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:17

Re: А-Банк

Таки деруть 1% за р2р з Уні. Вдосконалились, курво, для нас ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:23

maxprofit
Так жаловаться давайте! Где этот % отражён в тарифах?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:24

  maxprofit написав:Таки деруть 1% за р2р з Уні. Вдосконалились, курво, для нас ...

отправил вчера остаток с уни сепом за 3 грн. Сегодня уже у получателя. Пролежали неделю. Так и не удалось их депо пополнить. Пусть покращують дальше (((
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:59

  Vorlon написав:maxprofit
Так жаловаться давайте! Где этот % отражён в тарифах?

Помню когда в прошлом году они же вдруК неожиданно обложили оброком "свинку" за кредитные - тоже без тарифов (тарифы потом сделали, но несколько дней их не было) - то тоже жаловались и на горячую линию и в поддержку. Помню даже заявки принимали по этому поводу, и вроде даже обещали вернуть неправомерно-списанный комис, но потихоньку а-банка все спустила на тормозах и похоже так никому ничего и не вернула. Понятно, что суммы там были копеечные, а тут могут быть и поболее, но чегой-то мне кажется, что ситуация развивается по очень похожему пути :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:32

А що робити людям у яких депо закінчується і нема бажання його продовжувати, топати у відділення?
vovikhan1991
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