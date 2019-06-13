Додано: Чет 13 чер, 2019 16:59

Vorlon написав: maxprofit

Так жаловаться давайте! Где этот % отражён в тарифах? Так жаловаться давайте! Где этот % отражён в тарифах?

Помню когда в прошлом году они же вдруК неожиданно обложили оброком "свинку" за кредитные - тоже без тарифов (тарифы потом сделали, но несколько дней их не было) - то тоже жаловались и на горячую линию и в поддержку. Помню даже заявки принимали по этому поводу, и вроде даже обещали вернуть неправомерно-списанный комис, но потихоньку а-банка все спустила на тормозах и похоже так никому ничего и не вернула. Понятно, что суммы там были копеечные, а тут могут быть и поболее, но чегой-то мне кажется, что ситуация развивается по очень похожему пути