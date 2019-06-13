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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1246124712481249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:40

  Flamingo написав:
  ridibunda666 написав:Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?

Вот из сегодняшнего:
08:38
Олексій
В данный момент сроки установленные техническими специалистами - 2019-06-13 18:00
Согласно установленным срока после указанного времени меню должно быть доступно.



обманули підвели...
(це не вам, а горе АБ-анківцям)
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:42

не банк а цирк на дроті

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greenozon
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Повідомлень: 5301
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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  #<1 ... 1246124712481249
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