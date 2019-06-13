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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:40
Flamingo написав: ridibunda666 написав:
Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?
Вот из сегодняшнего:
08:38
Олексій
В данный момент сроки установленные техническими специалистами - 2019-06-13 18:00
Согласно установленным срока после указанного времени меню должно быть доступно.
обманули підвели...
(це не вам, а горе АБ-анківцям)
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:42
не банк а цирк на дроті
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greenozon
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