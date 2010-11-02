А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:40
Flamingo написав: ridibunda666 написав:
Може в кого є свіжі новини,коли будуть відображатись депозити?
Вот из сегодняшнего:
08:38
Олексій
В данный момент сроки установленные техническими специалистами - 2019-06-13 18:00
Согласно установленным срока после указанного времени меню должно быть доступно.
обманули підвели...
(це не вам, а горе АБ-анківцям)
greenozon
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:42
не банк а цирк на дроті
greenozon
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:45
Приложуха обновилась, и вроде заработал обмен валют (не проверял)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:47
greenozon
Модуля ДеОпозити...бл...
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Pupsik
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:51
Вроде ж нормально перешли зимой на процессинг ТАС, вместо привата.
Каких реформ им ещё не хватало?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:56
Вкладчик1234 написав:
Приложуха обновилась, и вроде заработал обмен валют (не проверял)
Працює ще з ранку, а ось вкладка Депо - не працює й досі(хоча %% нарахувалися ще вночі, замість 13,00 - вдосконалились тут)
maxprofit
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:59
maxprofit написав:
(хоча %% нарахувалися ще вночі, замість 13,00 - вдосконалились тут)
О, то це нормальне вдосконалення...зранку так встаєш, а % уже на карті
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Pupsik
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:48
...а что планировали изменить в блоке депо ??
abc111
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:15
Позвонил в поддержку. задал вопрос сколько можно ремонтировать. Получил ответ. Что с карты могут депозит пополнить и сами. Что и сделали, только проверить как? Но в выписке карты пишет- пополнение депозита.
pavyak
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