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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:25
Дядя Дима Их ответ вас врядли устроет. Все порешаем сегодня-завтра.
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pavyak
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:38
pavyak написав:
Позвонил в поддержку. задал вопрос сколько можно ремонтировать. Получил ответ. Что с карты могут депозит пополнить и сами. Что и сделали, только проверить как? Но в выписке карты пишет- пополнение депозита.
Пополнить то они залюбки. А закончившийся депозит на кдв смогут скинуть?
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arkavs
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