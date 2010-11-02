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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:25
Дядя Дима Их ответ вас врядли устроет. Все порешаем сегодня-завтра.
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pavyak
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:38
pavyak написав:
Позвонил в поддержку. задал вопрос сколько можно ремонтировать. Получил ответ. Что с карты могут депозит пополнить и сами. Что и сделали, только проверить как? Но в выписке карты пишет- пополнение депозита.
Пополнить то они залюбки. А закончившийся депозит на кдв смогут скинуть?
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arkavs
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Додано: Чет 13 чер, 2019 23:28
При переводе с КДВ (куда упали % от завершенного депозита, сам депозит недоступен, ничего с ним сделать нельзя) на карту Универсальная (не кредитка) взяло комиссию в размере 0,5%. Что за нафиг? При переводе на Уни уже комиссию берут?!
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Искатель
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 00:03
pavyak
Уже не пишут сроки. Говорят, что "такая информация отсутствует".
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anikola13
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 00:09
Искатель написав:
При переводе с КДВ (куда упали % от завершенного депозита, сам депозит недоступен, ничего с ним сделать нельзя) на карту Универсальная (не кредитка) взяло комиссию в размере 0,5%. Что за нафиг? При переводе на Уни уже комиссию берут?!
Поддержка глаголит, что если комиссия снята, то обращатся к ним. Они оформят заявку и через 3 дня комиссия вернется.
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anikola13
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