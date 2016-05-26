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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1247124812491250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:25

Дядя Дима Их ответ вас врядли устроет. Все порешаем сегодня-завтра.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:38

  pavyak написав:Позвонил в поддержку. задал вопрос сколько можно ремонтировать. Получил ответ. Что с карты могут депозит пополнить и сами. Что и сделали, только проверить как? Но в выписке карты пишет- пополнение депозита.

Пополнить то они залюбки. А закончившийся депозит на кдв смогут скинуть?
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 23:28

При переводе с КДВ (куда упали % от завершенного депозита, сам депозит недоступен, ничего с ним сделать нельзя) на карту Универсальная (не кредитка) взяло комиссию в размере 0,5%. Что за нафиг? При переводе на Уни уже комиссию берут?!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 00:03

pavyak
Уже не пишут сроки. Говорят, что "такая информация отсутствует".
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 00:09

  Искатель написав:При переводе с КДВ (куда упали % от завершенного депозита, сам депозит недоступен, ничего с ним сделать нельзя) на карту Универсальная (не кредитка) взяло комиссию в размере 0,5%. Что за нафиг? При переводе на Уни уже комиссию берут?!

Поддержка глаголит, что если комиссия снята, то обращатся к ним. Они оформят заявку и через 3 дня комиссия вернется.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:51

  anikola13 написав:
  Искатель написав:При переводе с КДВ (куда упали % от завершенного депозита, сам депозит недоступен, ничего с ним сделать нельзя) на карту Универсальная (не кредитка) взяло комиссию в размере 0,5%. Что за нафиг? При переводе на Уни уже комиссию берут?!

Поддержка глаголит, что если комиссия снята, то обращатся к ним. Они оформят заявку и через 3 дня комиссия вернется.

Так и сделал, но сам факт: в банке начался полный бардак. Как бы этот отказ от корезоида не похоронил в итоге сам банк.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:40

Re: А-Банк

До сих пор не заходит на депозиты.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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