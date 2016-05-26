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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1248124912501251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:50

Re: А-Банк

Депозит в отделении выдали нормально. С понедельника должно все заработать. Меняют процессинг, чтобы не платить за аутсорс.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:08

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:
  kreuz написав:Е, А-льо! Лишайте ці ваші витівки, бо в мене за тиждень переоформлення депо має відбутися за кошерними умовами... Чи це все спєцом, щоб мене у цирк не пустити? ))

Так вони ж мають автоматом переоформитись плюс 1%, нє?

Тут немного другая ситуация... Пан kreuz как бы хотел +1 получить чуть раньше но на дольший строк. :wink:
Предлагаю не паниковать - время еще есть. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему (но не ВА :)). Пару ростков не жалко - насадим еще - лишь бы все восстановилось так как было.

Маєте рацію (чи може раціо?), колєго. Я ж цю квіточку саме з такою метою ростив...

Панікою не охоплений, проте трохи нервую, через що злюсь, перепрошую за публічність ))
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:19

  varlo написав:Депозит в отделении выдали нормально. С понедельника должно все заработать. Меняют процессинг, чтобы не платить за аутсорс.

На сколько Точна инфа по поводу понедельника? Особенно учитывая что понедельник не рабочий в БСУ
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:25

  Flamingo написав:
  varlo написав:Депозит в отделении выдали нормально. С понедельника должно все заработать. Меняют процессинг, чтобы не платить за аутсорс.

На сколько Точна инфа по поводу понедельника? Особенно учитывая что понедельник не рабочий в БСУ

Значит, со вторника. По крайней мере в отделении уже все депозиты видят.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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