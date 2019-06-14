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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:50
Депозит в отделении выдали нормально. С понедельника должно все заработать. Меняют процессинг, чтобы не платить за аутсорс.
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varlo
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:08
Flamingo написав: Ferlakur написав: kreuz написав:
Е, А-льо! Лишайте ці ваші витівки, бо в мене за тиждень переоформлення депо має відбутися за кошерними умовами... Чи це все спєцом, щоб мене у цирк не пустити? ))
Так вони ж мають автоматом переоформитись плюс 1%, нє?
Тут немного другая ситуация... Пан kreuz как бы хотел +1 получить чуть раньше но на дольший строк.
Предлагаю не паниковать - время еще есть. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему (но не ВА
). Пару ростков не жалко - насадим еще - лишь бы все восстановилось так как было.
Маєте рацію (чи може раціо?), колєго. Я ж цю квіточку саме з такою метою ростив...
Панікою не охоплений, проте трохи нервую, через що злюсь, перепрошую за публічність ))
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kreuz
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:19
varlo написав:
Депозит в отделении выдали нормально. С понедельника должно все заработать. Меняют процессинг, чтобы не платить за аутсорс.
На сколько Точна инфа по поводу понедельника? Особенно учитывая что понедельник не рабочий в БСУ
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Flamingo
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:25
Flamingo написав: varlo написав:
Депозит в отделении выдали нормально. С понедельника должно все заработать. Меняют процессинг, чтобы не платить за аутсорс.
На сколько Точна инфа по поводу понедельника? Особенно учитывая что понедельник не рабочий в БСУ
Значит, со вторника. По крайней мере в отделении уже все депозиты видят.
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varlo
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:13
Появились депозиты
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temjap4
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:19
temjap4 написав:
Появились депозиты
Стало заходить в меню депозитов, но дальше ничего нет
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an0nym
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:24
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varlo
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:26
temjap4 написав:
Появились депозиты
А комиссию за p2p-переводы на сторонних ресурсах (1%) и за перевод с карты универсальной на карту универсальную за счёт собственных средств когда уберут?
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Kevin
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:26
varlo
з додатку показує усі депозити, але ще з'явилося кучу до запитання якихось лєвих.
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melkh
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:17
Знов нема
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maxprofit
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П'ят 14 чер, 2019 10:46
green
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