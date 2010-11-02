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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:20
Re: А-Банк
В мобверсії депо з’явились, в веб пише помилки xml...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:20
в моб. додатку (Андроід) появились депозити (додаток оновився сьогодні)
з вигляду все чінно благородно,
але ніяких операцій не робив
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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