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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1249125012511252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:20

Re: А-Банк

В мобверсії депо з’явились, в веб пише помилки xml...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:20

в моб. додатку (Андроід) появились депозити (додаток оновився сьогодні)
з вигляду все чінно благородно,
але ніяких операцій не робив
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:27

ура!
ridibunda666
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:36

Re: А-Банк

  greenozon написав:в моб. додатку (Андроід) появились депозити (додаток оновився сьогодні)...
Обновление приложение никак не влияет на работу модуля депозитов. Вчера вечером приложение обновил и модуль не работал.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:39

  MASolomko написав:
  greenozon написав:в моб. додатку (Андроід) появились депозити (додаток оновився сьогодні)...
Обновление приложение никак не влияет на работу модуля депозитов. Вчера вечером приложение обновил и модуль не работал.

Вы правы - я еще не обновлял (висит в маркете на обновление) - но в приложении депо работают. Так что от обновления депо не зависят
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:56

в АБ чаті перше сказали що Депозити ВЖЕ працюють, але коли я дав плахту помилки сказали що працюють над тимчасовими труднощами

дату вже не дають (навчились :) )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:10

  kreuz написав:Е, А-льо! Лишайте ці ваші витівки, бо в мене за тиждень переоформлення депо має відбутися за кошерними умовами... Чи це все спєцом, щоб мене у цирк не пустити? ))

У меня уже пролетело ((( Переоформление с 10 по 14 число должно было быть, не повезло. Причем это те 25к, что я положил под карту с кешбэком. Не судьба переоформить на год. А может, это и знак...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:13

  melkh написав:varlo

з додатку показує усі депозити, але ще з'явилося кучу до запитання якихось лєвих.

Зашел в приложение, чтобы констатировать факт, что депозит, который я хотел продлить на 1 год, уже продлен 12.06 на полгода ((( Сволочи, что сказать.
Искатель
 
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