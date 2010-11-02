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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:20
В мобверсії депо з’явились, в веб пише помилки xml...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:20
в моб. додатку (Андроід) появились депозити (додаток оновився сьогодні)
з вигляду все чінно благородно,
але ніяких операцій не робив
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greenozon
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:27
ура!
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ridibunda666
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:36
greenozon написав:
в моб. додатку (Андроід) появились депозити (додаток оновився сьогодні)...
Обновление приложение никак не влияет на работу модуля депозитов. Вчера вечером приложение обновил и модуль не работал.
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MASolomko
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:39
MASolomko написав: greenozon написав:
в моб. додатку (Андроід) появились депозити (додаток оновився сьогодні)...
Обновление приложение никак не влияет на работу модуля депозитов. Вчера вечером приложение обновил и модуль не работал.
Вы правы - я еще не обновлял (висит в маркете на обновление) - но в приложении депо работают. Так что от обновления депо не зависят
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Flamingo
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:56
в АБ чаті перше сказали що Депозити ВЖЕ працюють, але коли я дав плахту помилки сказали що працюють над тимчасовими труднощами
дату вже не дають (навчились
)
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greenozon
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:10
kreuz написав:
Е, А-льо! Лишайте ці ваші витівки, бо в мене за тиждень переоформлення депо має відбутися за кошерними умовами... Чи це все спєцом, щоб мене у цирк не пустити? ))
У меня уже пролетело ((( Переоформление с 10 по 14 число должно было быть, не повезло. Причем это те 25к, что я положил под карту с кешбэком. Не судьба переоформить на год. А может, это и знак...
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:13
melkh написав:varlo
з додатку показує усі депозити, але ще з'явилося кучу до запитання якихось лєвих.
Зашел в приложение, чтобы констатировать факт, что депозит, который я хотел продлить на 1 год, уже продлен 12.06 на полгода ((( Сволочи, что сказать.
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П'ят 14 чер, 2019 10:46
green
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