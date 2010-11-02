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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:33

  greenozon написав:УРА
запрацювали "Депозити" в АБ ІБ

дійсно виглядає як новий модуль


Ви праві!

Вибач А-баночка за недуже гарні слова і думки...найближчим часом занесу ще 50 к.грн. в знак примирення :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:06

  Искатель написав:
  kreuz написав:Е, А-льо! Лишайте ці ваші витівки, бо в мене за тиждень переоформлення депо має відбутися за кошерними умовами... Чи це все спєцом, щоб мене у цирк не пустити? ))

У меня уже пролетело ((( Переоформление с 10 по 14 число должно было быть, не повезло. Причем это те 25к, что я положил под карту с кешбэком. Не судьба переоформить на год. А может, это и знак...

У мене на календарі усе ще 14-те число. Як там у майбутньому, долар впав?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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