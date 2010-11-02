Ви праві!
Вибач А-баночка за недуже гарні слова і думки...найближчим часом занесу ще 50 к.грн. в знак примирення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:33
Ви праві!
Вибач А-баночка за недуже гарні слова і думки...найближчим часом занесу ще 50 к.грн. в знак примирення
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:06
У мене на календарі усе ще 14-те число. Як там у майбутньому, долар впав?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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