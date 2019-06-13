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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:33

  greenozon написав:УРА
запрацювали "Депозити" в АБ ІБ

дійсно виглядає як новий модуль


Ви праві!

Вибач А-баночка за недуже гарні слова і думки...найближчим часом занесу ще 50 к.грн. в знак примирення :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:06

  Искатель написав:
  kreuz написав:Е, А-льо! Лишайте ці ваші витівки, бо в мене за тиждень переоформлення депо має відбутися за кошерними умовами... Чи це все спєцом, щоб мене у цирк не пустити? ))

У меня уже пролетело ((( Переоформление с 10 по 14 число должно было быть, не повезло. Причем это те 25к, что я положил под карту с кешбэком. Не судьба переоформить на год. А может, это и знак...

У мене на календарі усе ще 14-те число. Як там у майбутньому, долар впав?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:23

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Полиглоты, однако... )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:04

  klug написав:
  Искатель написав:
  kreuz написав:Е, А-льо! Лишайте ці ваші витівки, бо в мене за тиждень переоформлення депо має відбутися за кошерними умовами... Чи це все спєцом, щоб мене у цирк не пустити? ))

У меня уже пролетело ((( Переоформление с 10 по 14 число должно было быть, не повезло. Причем это те 25к, что я положил под карту с кешбэком. Не судьба переоформить на год. А может, это и знак...

У мене на календарі усе ще 14-те число. Як там у майбутньому, долар впав?

Не смешно :) Еще раз для тех, кто не понял с первого раза: банк самостоятельно переоформил на 6 месяцев, хотя, по идее, еще должно быть доступно переоформление по моей инициативе.
Так понятно или опять нет?

И чтобы два раза не писать. Не дает перекинуть с одной карты Универсальная (без кредлимита) на другую (кредитку). Пишет "Недостаточно средств".
А это как понимать?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:37

  Искатель написав: Не дает перекинуть с одной карты Универсальная (без кредлимита) на другую (кредитку). Пишет "Недостаточно средств".
А это как понимать?

Наверное хочет взять комис, а вы пытаетесь перевести под 0. Уменьшите сумму и гляньте на результат
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:45

Поход за картами.

Сходила моя супруга сегодня в сей банк дабы по присланному мною приглашению наконец-то получить Зеленку. Чтобы два раза не ходить я её научил что брать надо ещё и кдв и просто уни с нулевым лимитом. Кдв получила, Зеленку тоже, но удивилась лимита (7.5 из запрошенных 25 при том что даже Тася со старту 10 налила). Но лимит то такое. А вот уни без лимита не дали. Сказали усьо - хеликоптер нихт, данными картами уже больше не торгуем. Абидна. Хотелось тут садик посадить (в моем всего на два саженцы всего места осталось), но только теперь думай как дёшево деньгу заводить если по кредитке долг будет. :(
Flamingo
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