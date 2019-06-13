Ви праві!
Вибач А-баночка за недуже гарні слова і думки...найближчим часом занесу ще 50 к.грн. в знак примирення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:33
Ви праві!
Вибач А-баночка за недуже гарні слова і думки...найближчим часом занесу ще 50 к.грн. в знак примирення
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:06
У мене на календарі усе ще 14-те число. Як там у майбутньому, долар впав?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:23
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:04
Не смешно Еще раз для тех, кто не понял с первого раза: банк самостоятельно переоформил на 6 месяцев, хотя, по идее, еще должно быть доступно переоформление по моей инициативе.
Так понятно или опять нет?
И чтобы два раза не писать. Не дает перекинуть с одной карты Универсальная (без кредлимита) на другую (кредитку). Пишет "Недостаточно средств".
А это как понимать?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:37
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:45
Поход за картами.
Сходила моя супруга сегодня в сей банк дабы по присланному мною приглашению наконец-то получить Зеленку. Чтобы два раза не ходить я её научил что брать надо ещё и кдв и просто уни с нулевым лимитом. Кдв получила, Зеленку тоже, но удивилась лимита (7.5 из запрошенных 25 при том что даже Тася со старту 10 налила). Но лимит то такое. А вот уни без лимита не дали. Сказали усьо - хеликоптер нихт, данными картами уже больше не торгуем. Абидна. Хотелось тут садик посадить (в моем всего на два саженцы всего места осталось), но только теперь думай как дёшево деньгу заводить если по кредитке долг будет.
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